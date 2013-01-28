Написание и рерайт статей под алгоритм Яндекса

Доброго времени суток!

Нужен грамотный копирайтер, который сможет оптимизировать(рерайт) и написать(копирайтинг) SEO текст, и сниппеты под более точный алгоритм поисковой системы Яндекс. Нужен вывод в ТОП.

Тематика – Ремонт и строительные материалы.

Нужен человек, который разбирается в этой теме.

ТЗ и всё остальное при общении

Первое задание - рерайт главной страницы под ВЧ и СЧ запросы.

Оплата:

3$ за 1000 зн.(копирайтинг)

2$ за 1000 зн.(рерайт)

Платим ТОЛЬКО Яндекс деньгами.