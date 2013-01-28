Написание и рерайт статей под алгоритм Яндекса

Сайт www.otdelochnik.com требуется продвижение в яндексе по словам "ремонт квартир", " отделка квартир" в регионе Санкт-Петербург. Просьба оценить бюджет и сроки исполнения.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго времени суток!
Нужен грамотный копирайтер, который сможет оптимизировать(рерайт) и написать(копирайтинг) SEO текст, и сниппеты под более точный алгоритм поисковой системы Яндекс. Нужен вывод в ТОП.
Тематика – Ремонт и строительные материалы.
Нужен человек, который разбирается в этой теме.
ТЗ и всё остальное при общении
Первое задание - рерайт главной страницы под ВЧ и СЧ запросы.
Оплата:
3$ за 1000 зн.(копирайтинг)
2$ за 1000 зн.(рерайт)
Платим ТОЛЬКО Яндекс деньгами.
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