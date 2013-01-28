Нужно оптимизировать сайт под несколько запросов

Поисковые системы (SEO)Закрыт10 заявок175 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть сайт, по б-ву запросов все ок, но несколько никак не выведем. Нужна помощь с оптимизацией сайта конкретно под эти несколько запросов(яндекс, рунет). Ваши предложения по цене и опыт работы?

11 лет назад
Slonik
48 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
  • Похожие заказы

  • Нужно вывести из-под пингвина

    Некоторые разделы сайта полностью попали под бан пингвина. Даже если добавляется новая уникальная публикация, она сразу улитает в самый хвост поиска, не Зависимо от текста и урла. Переходы на нулях ... Задача простая: ...

    Поисковые системы (SEO)9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Продвижение сайта знакомств Horta

    Добрый день. Интересует продвижение сайта horta.zp.ua в поисковых системах google.com.ua и yandex.ua. От Вас слова, сроки и предполагаемый трафик после достижения результата. Прошу писать по существу без воды, нужно конкретное предложение.

    Поисковые системы (SEO)10 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Поднять посещаемость сайта до определенного уровня

    Есть сайт http://goo.gl/PwlNN Основные нюансы относительно seo-раскрутки этого сайта описаны в документе http://goo.gl/lWqFC Средняя посещаемость сайта примерно 300 человек в день. Средняя конверсия составляет 10%. Необходимо поднять посещаемость сайта примерно до 1320 человек в день. При этом показатель ...

    Поисковые системы (SEO)2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Написание и рерайт статей под алгоритм Яндекса

    Доброго времени суток! Нужен грамотный копирайтер, который сможет оптимизировать(рерайт) и написать(копирайтинг) SEO текст, и сниппеты под более точный алгоритм поисковой системы Яндекс. Нужен вывод в ТОП. Тематика – Ремонт и строительные материалы. Нужен человек, который разбирается в этой ...

    Поисковые системы (SEO)3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Оптимизация сайта на Joomla

    $50

    Оптимизация сайта на движке Joomla: 1. Создание saitmap 2. Настройка robots.txt 3. внутренняя перелинковка страниц 4. валидность верстки 5. Настройка вебмастеров Яндекс и Гугл/ советы и так далее Опыт обязателен! Оплата ЯД

    Joomla
    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Специалист по семантике, SEO-аудиту и юзабилити

    Добрый день. Мне нужен СПЕЦИАЛИСТ ПО СОСТАВЛЕНИЮ СЕМАНТИЧЕСКОГО ЯДРА(открыты и другие вакансии, расположенные ниже в тексте). Задача: Есть сайт: http://spec86.ru/, регион: Сургут Необходимо подобрать 200 ключевых запросов для данного сайта в формате, который я прикрепил. Запросы "пустышки" не ...

    Поисковые системы (SEO)3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Провести внутреннюю оптимизацию блогов

    Доброго времени суток! Есть два блога, общее количество статей - около 150. Требуется: внутренняя перелинковка, оптимизация под ключевые слова. Напишите ваши цены и сроки. Оплата в ЯД.

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Обучение основам сео и оптимизации сайта на джумле

    $50

    Доброго времени суток Вам! Нужна помощь в форме обучения основам СЕО оптимизации сайта - как оптимизировать, как составлять сем ядро, как делать перелинковку, продвигать, настраивать сапу или другие ресурсы на автоматическом или ручном режиме продвижения... Жду конкретные ...

    Поисковые системы (SEO)6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад