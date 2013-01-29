Прогон сайта по каталогам

Добрый день. Мне нужен СПЕЦИАЛИСТ ПО СОСТАВЛЕНИЮ СЕМАНТИЧЕСКОГО ЯДРА(открыты и другие вакансии, расположенные ниже в тексте). Задача: Есть сайт: http://spec86.ru/, регион: Сургут Необходимо подобрать 200 ключевых запросов для данного сайта в формате, который я прикрепил. Запросы "пустышки" не ...