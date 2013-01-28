Нужно вывести из-под пингвина

Поисковые системы (SEO)Закрыт9 заявок356 просмотров
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Некоторые разделы сайта полностью попали под бан пингвина. Даже если добавляется новая уникальная публикация, она сразу улитает в самый хвост поиска, не Зависимо от текста и урла. Переходы на нулях ...

Задача простая: понять причину и исправить положение.

Сразу оговорюсь: пустые консультации не интересны, нужен результат. В проекте, достаточно много страниц, так что SEO специалисты с профилем небольшим ресурсах не в теме!

С вас предложение, сроки и цены.

11 лет назад
Roman2
Ян 
43 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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