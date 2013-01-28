Продвижение сайта знакомств Horta

Сайт www.otdelochnik.com требуется продвижение в яндексе по словам "ремонт квартир", " отделка квартир" в регионе Санкт-Петербург. Просьба оценить бюджет и сроки исполнения.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день. Интересует продвижение сайта horta.zp.ua в поисковых системах google.com.ua и yandex.ua. От Вас слова, сроки и предполагаемый трафик после достижения результата. Прошу писать по существу без воды, нужно конкретное предложение.
- Похожие заказы
- Поисковые системы (SEO)33 заявкиЗакрыт10 лет назад
Некоторые разделы сайта полностью попали под бан пингвина. Даже если добавляется новая уникальная публикация, она сразу улитает в самый хвост поиска, не Зависимо от текста и урла. Переходы на нулях ... Задача простая: ...Поисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт11 лет назад
- $15
На выходе нужно пара десятков ссылок, которых недостает для отчета. кто может сегодня?Завершен11 лет назад
Есть сайт http://goo.gl/PwlNN Основные нюансы относительно seo-раскрутки этого сайта описаны в документе http://goo.gl/lWqFC Средняя посещаемость сайта примерно 300 человек в день. Средняя конверсия составляет 10%. Необходимо поднять посещаемость сайта примерно до 1320 человек в день. При этом показатель ...Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Доброго времени суток! Нужен грамотный копирайтер, который сможет оптимизировать(рерайт) и написать(копирайтинг) SEO текст, и сниппеты под более точный алгоритм поисковой системы Яндекс. Нужен вывод в ТОП. Тематика – Ремонт и строительные материалы. Нужен человек, который разбирается в этой ...Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Оптимизация сайта на движке Joomla: 1. Создание saitmap 2. Настройка robots.txt 3. внутренняя перелинковка страниц 4. валидность верстки 5. Настройка вебмастеров Яндекс и Гугл/ советы и так далее Опыт обязателен! Оплата ЯДЗавершен11 лет назад
Добрый день. Мне нужен СПЕЦИАЛИСТ ПО СОСТАВЛЕНИЮ СЕМАНТИЧЕСКОГО ЯДРА(открыты и другие вакансии, расположенные ниже в тексте). Задача: Есть сайт: http://spec86.ru/, регион: Сургут Необходимо подобрать 200 ключевых запросов для данного сайта в формате, который я прикрепил. Запросы "пустышки" не ...Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Доброго времени суток! Есть два блога, общее количество статей - около 150. Требуется: внутренняя перелинковка, оптимизация под ключевые слова. Напишите ваши цены и сроки. Оплата в ЯД.Завершен11 лет назад
- $50
Доброго времени суток Вам! Нужна помощь в форме обучения основам СЕО оптимизации сайта - как оптимизировать, как составлять сем ядро, как делать перелинковку, продвигать, настраивать сапу или другие ресурсы на автоматическом или ручном режиме продвижения... Жду конкретные ...Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт11 лет назад