Сайт в топ-10, таргетинг Россия

$500
Поисковые системы (SEO)Завершен20 заявок218 просмотров
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Вывести сайт в топ-10 google.ru yandex.ru

11 лет назад
shavash
39 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
makedonskiy
46 летМолдова
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
11 лет назад
$300
130 дней
Работа сделана в срок и качественно. Общаться с Александром приятно. Вежливый и обязательный.
С Олегом работать просто. Оплата была день в день. Никаких осложнений в общении. Рекомендую как отличного заказчика, к сотрудничеству.