Продвинуть 2 ключевика в топ 5

Продвинуть два ключивика в топ 5.

1.Сказка о розовом зайце- на данный момент он находится на 39 месте в яндексе и было закуплено около 30 твитов в просперо.

2.смотреть фильм теплые тела-На данный момент стоит на 37 месте было закуплено около 15 твитов в просперо.

Указывайте свои цены и сроки.Вот ссылки на эти два фильма

Сказка о розовом зайце- http://moviecatalog.ru/movies_online/525-skazka-o-rozovom-zayce.html

Теплые тела- http://moviecatalog.ru/movies_online/523-teplye-tela-teplo-nashih-tel-warm-bodies-2013.html

Описание уникальные и обьемные.Тайтл и ключи прописаны.