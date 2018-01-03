Требуется оптимизация и продвижение сайта

Поисковые системы (SEO)Завершен16 заявок222 просмотра
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Создал сам сайт http://gnetwork-msk.ru/

Необходима оптимизация аскрутка и продвижение сайта в яндекс, гугл. Прошу указывать стоимость работ.

Общение лучше через скайп.

11 лет назад
Spavel777
Павел 
53 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
dcspirit
34 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
23 отзыва(-4)
11 лет назад
$100
120 дней
Отзыв недоступен.
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