Специалисты для внутренней оптимизация сайтов

Работа удалённо.

Ведение и исполнение проектов по внутренней оптимизации сайтов. 3 тыс. руб. за проект, 10 проектов в месяц. Итого около 30 тыс. руб. в месяц.

Дополнительная информация:

Быстрый способ понять — для вас ли эта вакансия:

вы должны хорошо понимать смысл всех перечисленных ниже терминов.

ТИЦ, PR, title, keywords, description, индексирование, робот Яндекс, робот Google, robots.txt, htaccess, Redirect 301, дубли страниц, склеивание страниц, зеркало сайта, ЧПУ, Google Webmaster, Яндекс Вебмастер, Яндекс Метрика, Google Analytics, sitemap, favicon, сниппет, апдейт, HTML, CSS, JavaScript.

Вы должны знать хотя бы две из перечисленных ниже программ. Остальным нужно будет обучиться.

Программы:

Определение веса и характеристик отдельных страниц сайта:

Xenu или PageWeight

Определение характеристик сайта в целом:

Site-Auditor или Yazzle

Анализ ключевых слов:

Словоёб или KeyCollector

Анализ текстов:

Advego Plagiatus или аналоги

Доступ к сайту:

FTP-клиент

Обязанности:

Работы при приёме заказа:

Анализ сайта и особенностей бизнеса заказчика.

Анализ сайтов-конкурентов заказчика и технологий, используемых при их продвижении.

Подбор ключевых слов для продвижения сайта заказчика.

Разработка стратегии внутренней оптимизации сайта.

Формирование технического задания копирайтеру на написание статей под продвигаемые ключевые слова.

Проверка качества написанных копирайтером статей.

Размещение статей, подготовленных копирайтером. Редактирование и размещение предоставленных копирайтером статей на сайте заказчика.

Перелинковка страниц сайта.

Иные мероприятия, направленные на повышение и поддержание высокого качества внутренней оптимизации сайта.

Постоянные работы по сайту:

Отслеживание изменений на сайте, вносимых заказчиком и иными лицами. Коррекция данных изменений ввиду разработанной стратегии продвижения сайта.

Перелинковка нового добавляемого на сайт контента с уже существующим контентом.

Коррекция сниппетов продвигаемых страниц в поисковых системах.

Модификация продвигаемых страниц с целью увеличения их конверсии.

Иные мероприятия, направленные на повышение и поддержание высокого качества внутренней оптимизации сайта.

Оплата:

3 тыс. рублей за проект. В месяц около 10 проектов. Около 30 тыс. руб. в месяц.

Тестовое задание:

Провести аудит внутренней оптимизации сайта http://pestova.me

Составить список ошибок продвижения сайта и путей их преодоления.

Предложить стратегию дальнейшей внутренней оптимизации сайта http://pestova.me

Результаты выслать на почту: [email protected]