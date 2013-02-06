Нужно собрать семантическое ядро

$100
Поисковые системы (SEO)Завершен11 заявок240 просмотров
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Нужно собрать семантическое ядро для строительного сайта. Стоимость - $100.

11 лет назад
evolover
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
yulagroup
34 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад
$100
2 дня
Задание выполнили качественно. Все пожелания были учтены. Спасибо за выполненную работу.
Работа прошла без каких-то проблем. Спасибо за сотрудничество!