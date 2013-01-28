Требуется наполнить и оптимизировать сайт

Поисковые системы (SEO)Закрыт5 заявок218 просмотров
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собственно сай http://honestservice.ru/ требуется наполнить контентом, прайс листом, статьями, оптимизировать для поисковиков.

11 лет назад
deniskolu
Дэн 
41 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
Zuya
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
11 лет назад
$150
7 дней