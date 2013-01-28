yulagroup

Ленар yulagroup

 
35 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Комплексное продвижение сайтов

Контакты:

тел: +7 (843) 216-64-15

[email protected]

Skype: yulagroup (бесплатные консультации)

Предлагаем услуги:

1) Продвижение сайта в поисковых системах

2) Контекстная реклама в Яндекс.Директ и Google.Adwords

Гибкие схемы сотрудничества, опыт более 4 лет, более 50 проектов

Полное портфолио отправляется по запросу.

Цены от 10 000 рублей в месяц.

Отзывы заказчиков

evolover
Дунаев 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$100
10 баллов
12 лет назад
Нужно собрать семантическое ядро
Задание выполнили качественно. Все пожелания были учтены. Спасибо за выполненную работу.
Работа прошла без каких-то проблем. Спасибо за сотрудничество!
Ответный отзыв
eastbelle
Эльвина 
36 лет
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад
$1000
10 баллов
12 лет назад
SEO-оптимизация страниц интернет-магазина
Грамотная и быстрая работа. Понравился профессионализм команды. Со мной сотрудничали одновременно несколько узкоспециализированных сотрудников. Молодцы, ребята :) Со мной срабоаться не просто, но это вам удолось.
Заказчик сама неплохо разбирается в специфике SEO. Всегда приятно иметь дело с такими заказчиками! Работа прошла очень гладко
Ответный отзыв