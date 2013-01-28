Комплексное продвижение сайтов
Контакты:
тел: +7 (843) 216-64-15
Skype: yulagroup (бесплатные консультации)
Предлагаем услуги:
1) Продвижение сайта в поисковых системах
2) Контекстная реклама в Яндекс.Директ и Google.Adwords
Гибкие схемы сотрудничества, опыт более 4 лет, более 50 проектов
Полное портфолио отправляется по запросу.
Цены от 10 000 рублей в месяц.
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
12 лет назад
Задание выполнили качественно. Все пожелания были учтены. Спасибо за выполненную работу.
Ответный отзыв
Работа прошла без каких-то проблем. Спасибо за сотрудничество!
$1000
10 баллов
12 лет назад
Грамотная и быстрая работа. Понравился профессионализм команды. Со мной сотрудничали одновременно несколько узкоспециализированных сотрудников. Молодцы, ребята :) Со мной срабоаться не просто, но это вам удолось.
Ответный отзыв
Заказчик сама неплохо разбирается в специфике SEO. Всегда приятно иметь дело с такими заказчиками! Работа прошла очень гладко