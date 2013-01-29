Требуется хороший seo-специалист

Поисковые системы (SEO)Закрыт12 заявок208 просмотров
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На удаленное сотрудничество ищу seo специалиста.

Напиши пару строк о себе и о вашем опыте.

Необходимо продвигать парочку проектов постоянно.

Бюджет формируется исходя из методов продвижения и количества слов.

11 лет назад
H2O2
Иван 
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
месяц назад