Получить список сайтов

Поисковые системы (SEO)Закрытнет заявок164 просмотра
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Необходимо получить список сайтов с такими параметрами:

- тематики сайтов (baccarat, betting, bingo, blackjack, casino, craps, gambling, keno, poker, roulette, slots, lottery)

- PR 2,3,4,5

- домен зарегистрирован до 01.01.2012

- сайт должен находится в индексе Google

- язык сайта - любой

Список должен находится в табличном виде с данными:

1. URL сайта

2. PR сайта

3. дата регистрации домена

Кол-во сайтов от 2000 до 10000

Оплата сдельная.

Напишите Вашу цену за 1000 сайтов.

11 лет назад
Hii20T
45 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад