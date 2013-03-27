На удаленное сотрудничество ищу seo специалиста. Напиши пару строк о себе и о вашем опыте. Необходимо продвигать парочку проектов постоянно. Бюджет формируется исходя из методов продвижения и количества слов.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо выполнить комплексный сео-аудит сайта и внести соот. корректировки.
Продолжать продвигать сайт будем самостоятельно.
Спсб.
сайт по запросу.
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