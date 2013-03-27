Комплексный сео-аудит сайта

Поисковые системы (SEO)Завершен13 заявок264 просмотра
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Необходимо выполнить комплексный сео-аудит сайта и внести соот. корректировки.

Продолжать продвигать сайт будем самостоятельно.

Спсб.

сайт по запросу.

11 лет назад
qwertisound
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
redjired
35 летБеларусь
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад
$100
4 дня
У Ильи отличный, системный подход к делу! Все четко и попорядку. Каждый пункт СЕО плана разобрали, согласовали и проработали. По каждоу пункту было дано тщательное объяснение. Все было сделано в четко оговореные сроки за разумные деньги. Рекомендую, как хорошего профи.
Алексей замечательный работодатель. Приятное общение и своевременная оплата гарантирована. Всем рекомендую!!!