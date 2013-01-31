Продвижение в ТОП 10

Сколько будет стоить продвинуть сайт http://piromarket.com.ua/ в Топ 10 и 5(отдельно) в яндекс и гугл по запросам пиротехника, интернет магазин пиротехники, петарды(Регион Украина)

Есльи кто то сможет сделать с гарантией(возврат в случае не попадания в ТОП) то напишите стоимость.

Время не главное! Главное чтоб сайт попал в декабрь 2013 в топ(Почти год)