SEO-оптимизация сайта

$250
Поисковые системы (SEO)Завершен6 заявок171 просмотр
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Необходимо оптимизировать сайт www.registratorfirm.ru по ключевым словам.

Привести страницы и теги в порядок.

11 лет назад
catalogvn
Валерий 
46 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
Ezon
40 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
12 часов назад
11 лет назад
$50
1 день
Очень понравилось работать с командой Езон! Ребята очень ответственно подходят к поставленным задачам. Помимо оплачиваемого аудита, дали несколько очень дельных советов и рекомендаций, выполнив которые мой сайт приобрел достойный вид. Все выполнено четко и вовремя, сразу чувствуется, что работаешь с профессионалами. Спасибо огромное за приятное, а главное результативное сотрудничество! Успехов вам!
Заказчик очень помогал в процессе работы, предоставил всю нужную информацию, а главное четко разъяснил то, что хочет увидеть у себя на сайте. Как результат – прекрасная работа с взаимовыгодным результатом. Надеемся на дальнейшее сотрудничество!!!
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