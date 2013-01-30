Раскрутка сайта онлайн-фильмов

$1000
Поисковые системы (SEO)Закрыт10 заявок134 просмотра
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Нужен опытный специалист по раскрутке сайта онлайн фильмов.

По многим просьбам вылаживаю ссылку на сам сайт: http://speedfilms.ru

Требование:

1) Увеличение ежедневного трафика (с поисковых систем)

2) Увеличение Тиц и ПР

Проект скрыт, поэтому пишите каким образом будете продвигать сайт, выберу на свой выбор по вашему описанию.

Опыт обязателен, буду смотреть ваше портфолио.

Так же указывайте свои цены

11 лет назад
weblancer77
Александр 
46 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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