Раскрутка сайта онлайн-фильмов

Оптимизация сайта под низкочастотные запросы.Запросы равны названию товаров размещенных на сайте.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен опытный специалист по раскрутке сайта онлайн фильмов.
По многим просьбам вылаживаю ссылку на сам сайт: http://speedfilms.ru
Требование:
1) Увеличение ежедневного трафика (с поисковых систем)
2) Увеличение Тиц и ПР
Проект скрыт, поэтому пишите каким образом будете продвигать сайт, выберу на свой выбор по вашему описанию.
Опыт обязателен, буду смотреть ваше портфолио.
Так же указывайте свои цены
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