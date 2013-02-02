Аудит сайта

Поисковые системы (SEO)Завершен16 заявок189 просмотров
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Добрый день!

Требуется выполнить аудит сайта, составить список недоработок, что нужно доработать прежде чем начинать продвижение, составить план по продвижению (yandex, google).

Адрес сайта вышлю кандидатам с опытом работы и примерами продвижения (сайты в топе)

Писать в проект.

11 лет назад
vesna_yuliya
Юлия 
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
Выбранный исполнитель
makedonskiy
46 летМолдова
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
11 лет назад
$50
2 дня
Александр выполнил работу оперативно и качественно. Все четко и понятно разъяснил неподготовленному человеку) Приятный, спокойный в общении. Рекомендую для сотрудничества.
Отличный заказчик! Задача поставлена четко. Быстрая проверка + своевременная оплата. Рекомендую и надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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