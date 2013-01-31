Ручная регистрация сайта в каталогах

Сколько будет стоить продвинуть сайт http://piromarket.com.ua/ в Топ 10 и 5(отдельно) в яндекс и гугл по запросам пиротехника, интернет магазин пиротехники, петарды(Регион Украина) Есльи кто то сможет сделать с гарантией(возврат в случае не попадания в ТОП) ...