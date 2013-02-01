Продвижение сайта по ключевым словам

Есть сайт opticstrade.com необходимо составить семантическое ядро по имеющимся позициям/текстам плюс провести подбор дополнительных ключевых слов.
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Продвижение сайта www.puh-uzor.ru в yandex и google по ключевым словам "оренбургский пуховый платок".
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