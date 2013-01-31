Регистрация сайта в каталогах/рейтингах

Необходимо прогнать сайт по хорошим каталогам и рейтингам и/или сделать регистрацию по форумам/блогам/доскам обьявлений.

Хламные базы не нужны. Пусть будет не так много зато трастовых ресурсов.

Спасибо. С ув. Сердюков Д.А.