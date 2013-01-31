Регистрация сайта в каталогах/рейтингах

$50
Поисковые системы (SEO)Закрыт3 заявки120 просмотров
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Необходимо прогнать сайт по хорошим каталогам и рейтингам и/или сделать регистрацию по форумам/блогам/доскам обьявлений.

Хламные базы не нужны. Пусть будет не так много зато трастовых ресурсов.

Спасибо. С ув. Сердюков Д.А.

11 лет назад
LGP
31 годИзраиль
12 лет в сервисе
Был
год назад