Составление СЯ

Поисковые системы (SEO)Завершен6 заявок131 просмотр
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Есть сайт opticstrade.com необходимо составить семантическое ядро по имеющимся позициям/текстам плюс провести подбор дополнительных ключевых слов.

11 лет назад
dikon
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
dcspirit
34 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
23 отзыва(-4)
11 лет назад
$50
3 дня
Человек ответственно подошёл к работе, бесплатно оказал консультацию по работе над сайтом, что очень нехарактерно для сео. Приятен в общении и исполнителен. Рекоммендую!
Отличный заказчик! Четкое ТЗ (разъясняет, если что не понятно) , оплата вовремя (как по часам) . Приятен в общении и продолжаем сотрудничать. Рекомендую к сотрудничеству!