Раскрутить сайт по 3 запросам

Необходимо прогнать сайт по хорошим каталогам и рейтингам и/или сделать регистрацию по форумам/блогам/доскам обьявлений. Хламные базы не нужны. Пусть будет не так много зато трастовых ресурсов. Спасибо. С ув. Сердюков Д.А.