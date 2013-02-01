Раскрутить сайт по 3 запросам

Поисковые системы (SEO)Закрыт7 заявок105 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

три запроса:

магазин медицинской одежды

медицинский халат

медицинский костюм

сколько стоит раскрутка по каждому из запросов? в какой срок справитесь?

под раскруткой подразумевается- вывод на 1 страницу

11 лет назад
yankovskij
Янковский 
41 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
4 отзыва