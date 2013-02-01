Вывести из под пингвина

Поисковые системы (SEO)Закрыт5 заявок144 просмотра
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Добрый день уважаемые оптимизаторы! Задача у меня - копия этого проекта (http://www.weblancer.net/projects/474518.html)

С апреля 2012 года с гугла стало приходить по 500 посетителей в сутки, хотя до этого было в среднем 14-15 тыс.

Задача - определить причину, и устранить её.

От вас - цена, срок. Заявки скрыты.

11 лет назад
Pa6oTHu4er
Вячеслав 
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад