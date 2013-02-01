Вывести из под пингвина

Продвижение сайта www.puh-uzor.ru в yandex и google по ключевым словам "оренбургский пуховый платок".
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день уважаемые оптимизаторы! Задача у меня - копия этого проекта (http://www.weblancer.net/projects/474518.html)
С апреля 2012 года с гугла стало приходить по 500 посетителей в сутки, хотя до этого было в среднем 14-15 тыс.
Задача - определить причину, и устранить её.
От вас - цена, срок. Заявки скрыты.
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