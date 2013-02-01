Работа с форумами и досками объявлений

Требуется человек, который будет регистрировать и писать с умом темы на реальных строительных форумах, в каталогах организаций, объявлениях и т.п.

Также оставлять комменты по данной тематике со ссылкой на сайты на всяких форумах. Досках обьявлений и т.п.

Также зарегистрировать в каталогах фирм данный сайт.

Работа руками. Оплачиваю реальные ссылки в каталогах. Дорого. Долгосрочное сотрудничество.