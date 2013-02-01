Работа с форумами и досками объявлений

$800
Поисковые системы (SEO)Закрыт1 заявка135 просмотров
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Требуется человек, который будет регистрировать и писать с умом темы на реальных строительных форумах, в каталогах организаций, объявлениях и т.п.

Также оставлять комменты по данной тематике со ссылкой на сайты на всяких форумах. Досках обьявлений и т.п.

Также зарегистрировать в каталогах фирм данный сайт.

Работа руками. Оплачиваю реальные ссылки в каталогах. Дорого. Долгосрочное сотрудничество.

11 лет назад
webmediallc
Сеня 
76 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад