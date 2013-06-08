Продвижение фабрики бескаркасной мебели, Москва

Поисковые системы (SEO)Завершен15 заявок145 просмотров
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Здравствуйте уважаемые фрилансеры!

Требуется талантливый мастер по продвижению молодого сайта (3 мая 2012 года) фабрики бескаркасной мебели в поисковой системе Яндекса по региону Москва

Ключевые запросы:

бескаркасная мебель - 644 запросов в месяц регион Москва

кресло мешок - 5 000 запросов в месяц регион Москва

кресло груша - 1000 запросов в месяц регион Москва

кресло мешок купить - 1975 запросов в месяц регион Москва

Сайт уже оптимизирован под ключевые запросы. Имеет поисковый трафик от 70-100 уникальных хостов.

Результат продвижения вывод сайт в ТОП-10 за 2-3 месяца.

Бюджет обговаривается в индивидуально. Бюджет скромный. Конкуренция сайтов низкая. Оплата электронными деньгами.

Пишите примерный бюджет здесь + ваши реальный опыт продвижения в Яндексе обязателен.

11 лет назад
alex_xoxloma
Александр 
42 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
5 отзывов
Выбранный исполнитель
Zuya
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
11 лет назад
$180
90 дней
Пока работаем и трудно сделать какой-то окончательный вывод. Можно написать что грамотно отвечает на сео-вопросы и делает правильные отчеты о проделанной работы. На связи по почте. По продвижении сайта можно будет сделать вывод в ближайший месяц.
Хороший заказчик! Рекомендую!