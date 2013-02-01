Seo-аудит интернет-магазина и продвижение в Google

Есть интернет магазин. Тематика - секс шоп (полностью легальный, платим налоги, запрещенного контента нету). Работает около 2 лет. 2 месяца назад у сайта очень сильно просели позиции в Гугле, а в яндексе позиции норма (но нам надо гугл так как продвигаемся на Украине) По основным запросам находимся на 30-50 местах. Возможно сайт попал под фильтр. Нужен специалис, который разобрался в причине этой ситуации и ее устранил., возможно в дальнейшем занимался продвижением.

Желательно что бы фрилансер находился в Киеве, при подаче заявке очень желательно укажите методы как вы планируется продвигать сайт( в общих чертах).