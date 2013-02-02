Оптимизация сайта под поисковые системы

$100
Поисковые системы (SEO)Завершен4 заявки139 просмотров
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Нужно провести оптимизацию сайта под поисковики.

Задание в личку. Ничего сложного. Обычный набор действий для оптимизации.

Оплата по факту выполнения. Или частичная предоплата.

11 лет назад
kazanseff
52 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
LGP
31 годИзраиль
12 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад
$65
2 дня
Отличная работа. Быстро и качественно. Рекомендую, как специалиста умеющего ценить время и деньги заказчика. Расчитываю на длительное сотрудничество.
Очень доволен работой с Александром. Приятное общение, чёткое ТЗ, быстрое реагирование на мои просьбы и предложения! Всегда на связи, вежлив, тактичен, адекватен. Рекомендую работать с данным человеком! С ув. Сердюков Д.А.