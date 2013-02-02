Оптимизация сайта под поисковые системы

Продвижение сайта www.puh-uzor.ru в yandex и google по ключевым словам "оренбургский пуховый платок".
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно провести оптимизацию сайта под поисковики.
Задание в личку. Ничего сложного. Обычный набор действий для оптимизации.
Оплата по факту выполнения. Или частичная предоплата.
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