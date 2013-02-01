Раскрутка социальных групп

$70
Поисковые системы (SEO)Закрыт5 заявок108 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Раскрутка двух социальных групп ВК (5360 чел и 16 тыс чел)

Требование - выдача групп в поисковиках, по конкретным запросам, получение целевой аудитории

11 лет назад
multiextremal
41 годУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад