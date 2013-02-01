Исполнитель для долгосрочного продвижения

Есть сайт, в данное время посещения на нем за последние мес. упали со 150 тыс. в два раза.

Задача - поднять посещаемость до 500 000 в мес.

Бюджет достаточный.

СЕОшник ищется на постоянную работу, потому хотелось бы чтобы у него было портфолио, отзывы, и чтобы он посмотрев сайт высказал общий взгляд и рекомендации, для понимания его уровня.

Жду предложений, только готовых сотрудничать, к сожалению рассматривать без анализа претендентов не могу, таково пожелание нашего начальства.

У компании есть и другие сайты, в дальнейшем возможно сотрудничество и по ним, если кандидат будет успевать.

Также жду ваши пожелания по своей зп + при рассмотрении сайта (сайт в личку) рекомендации по бюджету.