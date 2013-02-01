Продвинуть сайт магазина в регионе

Поисковые системы (SEO)Закрыт20 заявок187 просмотров
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Здравствуйте.

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Имеется статичный сайт на html + css нужно продвинуть его в поисковых системах Яндекс и Google.

Ссылка http://u.to/evfUAg

Продвижение будет проводиться по региону: Россия, Ульяновская область, город Димитровград.

Тоесть нужен полный комплекс по продвижению, т.к. в SEO мы полные "нули".

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Продвижение нужно провести по следующим словам:

(Авто)запчасти в Димитровграде

Купить (авто)запчасти в Димитровграде

Починить машину в Димитровграде

Купить лодку в Димитровграде

Купить лодочный мотор в Димитровграде

(возможно слова будут дополнены)

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Что требуется от вас?

1. Указать цену за выполнение проекта.

2. Что требуется от нас.

3. Схема работы.

4. Срок продвижения на первое место.

5. Нужна ли будет дальнейшая поддержка сайта (от вас) для удержания сайта в топе.

6. Может быть нужно обсудить ещё какие то вопросы?

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Пожалуйста, не пишите в ЛС. Все заявки сюда.

Спасибо.

11 лет назад
rebys
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад