Увеличить поисковый трафик на интернет-магазин

Имеется интернет-магазин на основе OpenCart.

Домену более полугода.

Сайт открывается только сейчас, но существует месяца 4, при этом месяц назад переезжал на новый движок (по старым адресам указаны редиректы по коду 301).

Тематика среднеконкурентная, постельное бельё.

Сайт в индексе Яндекса и Гугла, но есть проблемы с индексацией (в гугле домен .рф проиндексирован ка в правильном виде, так и в виде апни-кода, в яндексе воьще ещё старая версия).

Для части (около 70) товаров на сайте размещены уникальные (90-100%) описания. Для отслаьных описаний пока нет. Разместили 2 уникальные статьи, планируется ещё 3-5 в ближайшее время.

Проведены регистрации по каталогам, соцзакладкам, РСС. Небольшая кампания в Твиттере (10 уникальных твитов), Фейсбуке (50 лайков и 10 сообщений).

Текущий трафик с ПС: 2-8 человек в день с Яндекса, с Гугла нет вообще.

Задача: поднять целевой и околоцелевой трафик с ПС до объёмов в 100 человек в день в течение нескольких месяцев.

Задач по конкретным запросам нет, пусть будет много низкочатотки лучше.

Работы над внутренней оптимизацией сайта и написанием текстов с нас, с Вас ТЗ на оптимизицию, ТЗ на тексты (включения ключевиков, тошнота, шинглы и пр, на языке понятном копирайтеру). Покупка ссылок, статей и пр. - на наших аккаунтах. Бюджет на это отдельно от отплаты Ваших услуг.

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