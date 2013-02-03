Составление семантического ядра для сайта

Поисковые системы (SEO)Завершен10 заявок145 просмотров
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Необходимо составить семантическое ядро для сайта по теме "Интернет бизнес". Просьба указывать свою цену!

11 лет назад
master2011
Павел 
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Branch
Олег 
52 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
$10
1 день
Олег отличный исполнитель, работа выполнена в кротчайший срок и очень качественно. Всем рекомендую!
Очень понравилось сотрудничество с Павлом. Постановка задания чёткая, легкое общение, оплата быстрая! Рекомендую!
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