Ищу сеошника (не студию)

Добрый вечер!

Хочу найти не слишком дорогого сеошника у которого я закажу раскрутку своего проекта

У меня ситуация такая, у меня есть сайт на локалке, я его еще не ставил на сервер, ищу сеошника чтобы на локалке все правильно подготовить перед раскруткой.

Тема сайта продажа инфопродуктов (обучающих дисков) я бы хотел начать постепенно с какого то уровня (какое минимальное количество материала должно быть, сколько и чего мне нужно для старта заказывать) Ключевые запросы это наверно НЧ заголовки самих дисков, или каким образом определить целевые ключи и выяснить стоимость продвижения