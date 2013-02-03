Регистрация сайта в бизнес справочниках

Необходимо составить семантическое ядро для сайта по теме "Интернет бизнес". Просьба указывать свою цену!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо по алгоритму действий выполнять ручную регистрацию сайта в сайтах бизнес справочников, журналов, каталогов.
Стоимость оплаты, 5 рублей за успешную регистрацию. Как правило 99%+ успешных регистраций. Оплата еженедельно. Сотрудничество длительного характера (6-8 месяцев). Возможно сотрудничество одновременно с несколькими исполнителями, так как по алгоритму возможность пересечения исполнителей в каталогах минимальны. Оплата вебмани.
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