Ищем SEO-специалиста (удаленная работа)

Поисковые системы (SEO)Закрыт5 заявок250 просмотров
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Веб студия, заинтересована в долгосрочном сотрудничестве с seo-специалистом.

Кто нам нужен:

- специалист с опытом работы от 2х лет

- портфолио

- работа на результат

Информацию о себе и портфолио отправляйте на адрес [email protected]

Дальнейшие детали будут проговариваться после рассмотрения информации о Вас.

11 лет назад
babochkaproject
Илья Макаров 
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад