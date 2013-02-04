Ищем SEO-специалиста (удаленная работа)

Доброе время суток, уважаемые! Необходимо раскрутить интернет-проект сетевой компании в интернет пространстве от начала до конца. Нужен человек или PR агенство, которые уже занимались комплексно подобным делом при раскрутке какого-то серьезного интернет-проекта! Обращаться ТОЛЬКО людям ...
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Веб студия, заинтересована в долгосрочном сотрудничестве с seo-специалистом.
Кто нам нужен:
- специалист с опытом работы от 2х лет
- портфолио
- работа на результат
Информацию о себе и портфолио отправляйте на адрес [email protected]
Дальнейшие детали будут проговариваться после рассмотрения информации о Вас.
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