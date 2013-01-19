Необходимо сверстать сайт по готовым PSD шаблонам. Связать карточку товара с базой 1с розница. (Наличие цвета, размера). Выбор движка на усмотрение исполнителя.
- HTML-верстка12 заявокЗакрыт9 лет назад
1. Переход с 1С УСН 7.7 (типовая) на 1С 8.2 Бухгалтерия ред.2.0 (с загрузкой справочников и остатков) 2. Переход с 1С Торговля и склад 7.7 (доработанная на основе старой типовой) на 1С 8.2 Управление ...1С-программирование4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Требуется заполнение сайта на Joomla. Тематика видеонаблюдение и системы безопасности. Подобрать картинки, текст, плюс структуру наполнения.Наполнение сайтов22 заявкиЗакрыт12 лет назад
Требуется оптимизация сайта согласно составленному плану.Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт12 лет назад
- $500
Требуется продвижение сайта в поисковых системах. Сайт http://m-cervis.ru/ (работы по сайту еще не закончены). Бюджет 500$ в месяц, при наличии результата сумма будет расти.Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен9 лет назад
Требуется продвижение сайта в поисковиках. Рассматриваются предложения только постоянного сотрудничества.Поисковые системы (SEO)26 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется разработка текста для сайта визитки консалтинговой компании. Шаблон http://90.155.133.119Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $50
Требуется верстка 1 страницы из PSD шаблона.HTML-верстка1 исполнительЗавершен12 лет назад