11greg11

Григорий 11greg11

 
48 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$500
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

promoanna
Анна 
37 лет
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$18
10 баллов
12 лет назад
Заполнение сайта визитки.
Отличный заказчик! Точное ТЗ. Быстрое предоставление необходимой информации по проекту. Моментальная оплата. Спасибо за сотрудничество! Рекомендую.
Все замечательно. Работа выполнена качественно и в оговоренные сроки.
Ответный отзыв
NikFDP
46 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
$30
10 баллов
12 лет назад
Верстка PSD шаблона.
Очень понравилось работать с Григорием. Деньги сразу после проверки. Задачи четкие. Буду рад продолжать сотрудничество!
Работа выполнена профессионально и в срок. Созвонились, обсудили нюансы, сроки и я получил свой заказ. Рекомендую как ответственного, надежного и профессионального исполнителя.
Ответный отзыв