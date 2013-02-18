Установка кнопок соц. сетей

$50
Социальные сети (SMM и SMO)Завершен3 заявки222 просмотра
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установка кнопок соц сетей и badge

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фесбук, вконтакте, г+, twitter

11 лет назад
conus
44 годаУкраина
18 лет в сервисе
Был
21 день назад
Выбранный исполнитель
footnews
Денис 
29 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
$20
4 дня
Классный специалист в установке блоков соц сетей, и подробно объяснил. Приятно с ним работать
Выполнил заказ, как и требовалось. Тут же пришла оплата. Все без задержек, споров и нервов.