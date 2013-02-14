Раскрутка группы вконтакте

Необходим специалист по оптимизации и продвижению сайтов. Сам в этой тематике разбираюсь постольку-поскольку, поэтому нужен адекватный, вменяемый специалист, который может простыми словами донести до клиента то, что необходимо. Предложить варианты, которые позволят сэкономить бюджет, например, ...
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Здравствуйте!
Нужна раскрутка вот этой группы http://vk.com/euroconditioner вконтакте!
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