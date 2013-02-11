Раскрутка группы Вконтакте

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт6 заявок190 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется раскрутка группы Вконтакте, рассылка сообщений по критериям, приглашений, постов и многое другое

11 лет назад
roncol
Сео 
33 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
1 отзыв
  • Похожие заказы

  • Ищу специалиста по SEO-SMM

    Необходим специалист по оптимизации и продвижению сайтов. Сам в этой тематике разбираюсь постольку-поскольку, поэтому нужен адекватный, вменяемый специалист, который может простыми словами донести до клиента то, что необходимо. Предложить варианты, которые позволят сэкономить бюджет, например, ...

    Социальные сети (SMM и SMO)2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Поднять соц. группу вконтакте

    Здравствуйте!, требуется для соц. группы в контакте поднять количество подписчиков (1000 человек - все уникальные, а не боты). Региона Крым (Украина) - можно побольше из города Севастополя! Хочу узнать сколько будет это стоить и по ...

    Социальные сети (SMM и SMO)8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Исполнитель для ведения страницы в facebook

    Для продвижения нашего брэнда в facebook ищем талантливого (-ую) копирайтера/блогера/журналиста, способного (-ую) создать отличную активность на страничке (контакт с аудиторией, увеличение трафика на сайт, увеличение продаж, повышение узнаваемости и т.д.). Сфера деятельности – курьерская служба ...

    Социальные сети (SMM и SMO)3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Раскрутка группы в контакте

    Приветствую вас, друзья. Есть задачи: 1) Пропиарить сайт (on-line курс) в вКонтакте, чтобы собрать участников: http://www.prihojin.ru/dream.html продолжительность 1 нед. Тексты и фото для пабликов есть. 2) Раскрутить группу http://vk.com/school_business_life32 Бюджет пока не определен. Жду от Вас предложений.

    Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад