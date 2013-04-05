Раскрутка группы в контакте

Ведение и продвижение групп магазина в нескольких соцсетях. Вконтакте уже есть (не ведется), нужны Фейсбук и Одноклассники. Создание оригинальных новостей (наполнение), ответы на вопросы, поддержание и продвижение. Приветствуется совмещение этой вакансии с вакансией рерайтера/копирайтера которая ...