Раскрутка группы в контакте

Социальные сети (SMM и SMO)Завершен6 заявок311 просмотров
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Приветствую вас, друзья.

Есть задачи:

1) Пропиарить сайт (on-line курс) в вКонтакте, чтобы собрать участников: http://www.prihojin.ru/dream.html

продолжительность 1 нед. Тексты и фото для пабликов есть.

2) Раскрутить группу http://vk.com/school_business_life32

Бюджет пока не определен. Жду от Вас предложений.

11 лет назад
Shura_pr
46 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
ARV576
32 годаБеларусь
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
$30
5 дней
Задача выполнена быстро.
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