Продвинуть проект

Требуется продвинуть сайт в фейсбуке - управление рекламной кампанией, консультации по улучшению сайта

Задача - получить покупателей

От исполнителя: опыт работы обязателен, отзывы на эту тему обязательны. Укажите в проект ваше предложение и цену работы.

Только украинские исполнители с возможностью получать оплату на р\с