У нас есть 3 услуги. Мы хотим чтобы как можно больше людей узнали о ннашей услуги. По средствам Пиар соц сетей, постинга и т.д. Готов обсудить все подробности в скайпе и ответить на все вопросы.
Social Media Marketing (SMM). Создание/продвижение
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется:
- Реклама в микро-блогах twitter’а
- Раскрутка аккаунта вк, fb, twitter
- Комплексное SMM продвижение
По Вк:
1. Создание группы: (порядка 500 стартовых уников)
2. Анализ целевой аудитории.
3. Анализ конкурентов.
4. Разработка концепции позиционирования
Далее продвижение:
1. Добавление участников в группу (порядка 100 уников ежедневно)
2. Чистка от нежелательных сообщений
3. Поддержка активности пользователей
4. Внесение изменений в группу
5. Обновление контента
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