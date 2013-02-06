Social Media Marketing (SMM). Создание/продвижение

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт6 заявок204 просмотра
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Требуется:

- Реклама в микро-блогах twitter’а

- Раскрутка аккаунта вк, fb, twitter

- Комплексное SMM продвижение

По Вк:

1. Создание группы: (порядка 500 стартовых уников)

2. Анализ целевой аудитории.

3. Анализ конкурентов.

4. Разработка концепции позиционирования

Далее продвижение:

1. Добавление участников в группу (порядка 100 уников ежедневно)

2. Чистка от нежелательных сообщений

3. Поддержка активности пользователей

4. Внесение изменений в группу

5. Обновление контента

11 лет назад
IvanIvan5050
Иван 
44 годаБеларусь
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад