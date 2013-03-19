Увеличение количества участников в группе

Здравствуйте! Я представляю интернет-магазин китайского чая. Необходимо размещение кратких постов с ссылками на наш сайт в блогах, соц.сетях, отзовиках, форумах. Требования: 1. Ссылки должны быть видны без авторизации всем посетителям и должны быть "КЛИКАБЕЛЬНЫМИ". 2. Посты должны быть ...
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Новая группа "агентство недвижимости".
Хочу увеличить количество участников группы реальными пользователями.
Хотелось бы поработать с человеком, которые разбирается в этом деле.
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