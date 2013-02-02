Размещение ссылок в соцсетях и на форумах

$100
Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт1 заявка231 просмотр
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Требуется размещение кратких постов с ссылками на наш сайт в форумах, блогах, соцсетях, досках объявлений.

Тематика: семья, дети, родители, рукоделие, женские сайты и т.п.

Площадки под размещение должны иметь реальную посещаемость и желательно ТИЦ или PR > 0.

Посты должны быть без явной рекламы и спама, чтобы их не удалили.

Ссылки должны быть видны без авторизации всем посетителям.

Все посты с ссылками должны пройти модерацию.

Оплата 5-10р за пост.

За хорошие площадки возможно больше

Оплата после размещения, прохождения модерации и предоставления отчета

11 лет назад
alice1985
Алиса 
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад