Размещение ссылок в соцсетях и на форумах

Требуется размещение кратких постов с ссылками на наш сайт в форумах, блогах, соцсетях, досках объявлений.

Тематика: семья, дети, родители, рукоделие, женские сайты и т.п.

Площадки под размещение должны иметь реальную посещаемость и желательно ТИЦ или PR > 0.

Посты должны быть без явной рекламы и спама, чтобы их не удалили.

Ссылки должны быть видны без авторизации всем посетителям.

Все посты с ссылками должны пройти модерацию.

Оплата 5-10р за пост.

За хорошие площадки возможно больше

Оплата после размещения, прохождения модерации и предоставления отчета