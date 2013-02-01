Требуется разослать письма нашим клиентам

$50
Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт2 заявки172 просмотра
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Здравствуйте

Столкнулись с такой проблемой.

Нужно разослать письма клиентам, их около 3 000 о том, что у нас изменились тарифы. Если мы это делаем из почты яндекса - письма попадают в спам, т.к. много писем.

Требуется разослать их автоматом сразу на все адреса, чтобы они не попали в спам и дошли до адресата

Оплата 300 р.

Кто готов сделать, оставляйте аськи

Спасибо!

11 лет назад
innafedu
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад