Требуется разослать письма нашим клиентам

Здравствуйте

Столкнулись с такой проблемой.

Нужно разослать письма клиентам, их около 3 000 о том, что у нас изменились тарифы. Если мы это делаем из почты яндекса - письма попадают в спам, т.к. много писем.

Требуется разослать их автоматом сразу на все адреса, чтобы они не попали в спам и дошли до адресата

Оплата 300 р.

Кто готов сделать, оставляйте аськи

Спасибо!