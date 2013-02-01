Требуется увеличить подписчиков в группе VK

Задание только тем, кто из СПб и кто есть ВКонтакте: Суть задания: делать приглашения своим друзьям вступить в группу. Как это сделать: 1. Идем в группу ВКонтакте http://vk.com/pestova_design, и жмете "Вступить в группу". 2. После этого рассылаете ...