Приглашение в группу ВКонтакте

Задание только тем, кто из СПб и кто есть ВКонтакте:

Суть задания: делать приглашения своим друзьям вступить в группу.

Как это сделать:

1. Идем в группу ВКонтакте http://vk.com/pestova_design, и жмете "Вступить в группу".

2. После этого рассылаете приглашение о вступлении в группу своим друзьям, которые, ВНИМАНИЕ: подходят под следующие требования: женщины в возрасте от 25 до 55 лет из Санкт-Петербурга.

В день сможете пригласить только 40 человек. Этого будет достаточно. На следующий день можно начинать приглашать тех, кого ещё не пригласили.

Т.е. опять 40 человек.

После выполнения работы, запишите в файл, кого вы приглашали, и в отчете о проделанной работе мне потом скидывайте список приглашенных.

Каждую вступившую от вас участницу оплачиваю в размере 3 руб.

Участница должна быть либо у вас в друзьях, либо в группе или паблике, где вы админ. При проверке буду это учитывать.