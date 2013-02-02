Размещение ссылок в блогах, соц.сетях, форумах

Здравствуйте!

Я представляю интернет-магазин китайского чая. Необходимо размещение кратких постов с ссылками на наш сайт в блогах, соц.сетях, отзовиках, форумах.

Требования:

1. Ссылки должны быть видны без авторизации всем посетителям и должны быть "КЛИКАБЕЛЬНЫМИ".

2. Посты должны быть без СПАМа, чтобы их не удалили и были целевые переходы посетителей.

3. Важно, чтобы посты и сайты размещения не повторялись!

4. В посте должна идти речь об инфо страницы, на которую ведет ссылка

5. Необходимо использовать анкоры типа: тут, там, здесь, магазин и пр.; чем разнообразнее, тем лучше.

Оплата через сутки после размещения, прохождения модерации и предоставления отчета в виде списка ссылок (Я.Деньги, карты Visa-Maestro, мобильный платеж и пр.)

Стоимость 1 поста с ссылкой 20р. + бонусы за качество (подробнее вышлю на e-mail)

Приветствуются площадки: VK, facebook, twitter, ЖЖ и др. блоги, сайты отзывов, форумы и прочие на Ваше усмотрение.