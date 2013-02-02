Группа http://vk.com/weddingkmv регион северный кавказ нужна грамотная поддержка и продвижение.
Размещение ссылок в блогах, соц.сетях, форумах
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Я представляю интернет-магазин китайского чая. Необходимо размещение кратких постов с ссылками на наш сайт в блогах, соц.сетях, отзовиках, форумах.
Требования:
1. Ссылки должны быть видны без авторизации всем посетителям и должны быть "КЛИКАБЕЛЬНЫМИ".
2. Посты должны быть без СПАМа, чтобы их не удалили и были целевые переходы посетителей.
3. Важно, чтобы посты и сайты размещения не повторялись!
4. В посте должна идти речь об инфо страницы, на которую ведет ссылка
5. Необходимо использовать анкоры типа: тут, там, здесь, магазин и пр.; чем разнообразнее, тем лучше.
Оплата через сутки после размещения, прохождения модерации и предоставления отчета в виде списка ссылок (Я.Деньги, карты Visa-Maestro, мобильный платеж и пр.)
Стоимость 1 поста с ссылкой 20р. + бонусы за качество (подробнее вышлю на e-mail)
Приветствуются площадки: VK, facebook, twitter, ЖЖ и др. блоги, сайты отзывов, форумы и прочие на Ваше усмотрение.
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